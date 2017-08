Im Auge des Terrors schieben Madrid und das nach Unabhängigkeit strebende Katalonien ihre Differenzen beiseite und demonstrieren Einheit. Doch die Hoffnungen auf eine grundlegende Aussöhnung sind verfrüht.

Es war ein ungewohntes Bild der Einheit: Am Tag nach dem Attentat versammelten sich der spanische König Felipe VI., der Ministerpräsident Mariano Rajoy sowie die politische Führung Kataloniens zur Gedenkminute in Barcelona. Diese Kombination hat Seltenheitswert, denn Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona und die Zentralregierung in Madrid sind erbittert zerstritten.

Die Katalanen fühlen sich von Madrid in ihrer Eigenständigkeit missachtet und fordern seit Jahren einen eigenen Staat und die Loslösung vom Rest Spaniens. Das Attentat trifft diese Pläne in einer besonders heiklen Phase: Am 1. Oktober will Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont ein Referendum abhalten, in dem die Katalanen über die Unabhängigkeit abstimmen sollen. Überwiegen die Ja-Stimmen, will Puigdemont innerhalb von 48 Stunden die eigene Republik Katalonien ausrufen. Siegen die Nein-Stimmen soll es Neuwahlen geben.

Madrid verbietet das Referendum, weil es gegen die spanische Verfassung verstößt, die die Einheit Spaniens vorsieht. Das Verfassungsgericht hat sämtliche Vorbereitungen für das Referendum untersagt. Die spanische Regierung hat mehrfach erklärt, sie werde alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um ein Referendum und erst recht eine Abspaltung zu verhindern. Die spanische Verteidigungsministerin María Dolores de Cospedal drohte gar mit dem Einsatz des Militärs.

Der Rest Spaniens hat für die Bestrebung der wirtschaftlich sehr starken Region kein Verständnis und hofft nun, dass der Terror die verloren gegangene Einheit wieder herstellt. Seit Jahren hat es keinen nennenswerten Verhandlungen zwischen Madrid und Barcelona über Zugeständnisse oder eine neue Art der Zusammenarbeit gegeben.

Das ist auch nötig, denn nun ist eine besonders enge Kooperation der nationalen und katalanischen Sicherheitsbehörden gefragt. Der Tod von bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...