Liebe Leser,

Air Berlin hat also Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen hat massive Probleme, und das seit Jahren. Das zeigt doch schon der Blick in die Zahlen zum ersten Quartal 2017. Da wurde ein Verlust pro Aktie von 2,57 Euro erzielt. Und das bei einem Aktienkurs unter 1,00 Euro! Dieser massive Verlust hatte sich zudem im Jahresvergleich auch noch vergrößert (Verlust pro Aktie erstes Quartal 2016: 1,62 Euro). So lange der Großaktionär Geld nachschoss, ging es eben ... (Peter Niedermeyer)

