Wie bereits im ersten Quartal 2017 konnte der kanadischen Zink-, Silber- und Bleiminenbereiber auch im abgelaufenen Quartal die Produktion in der unternehmenseigenen ‚El Mochito'-Mine weiter steigern. Aber dennoch mußte die in Honduras beheimatete Gesellschaft (ISIN: CA0435041094 / TSX-V: ASDN) einen bereinigten EBITDA Verlust in Höhe von 6,2 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...