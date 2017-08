Wie kann der stationäre Handel gegen Onlineshops bestehen? Während einige mehr verkaufsoffene Sonntage fordern, sehen andere die Lösung in Kooperationen. Tausende Geschäfte sind dennoch nicht zu retten.

Rund 4000 selbstständige Einzelhändler vertreiben über den Online-Shop schuhe.de ihre Waren. Sie sparen sich so den teuren und aufwändigen Aufbau einer eigenen Internetpräsenz - und versuchen auch, Kunden in die lokalen Filialen zu locken. Günter Althaus ist Vorstandsvorsitzender der Einkaufsgenossenschaft ANWR Group, die den Onlineshop betreibt. Im Gespräch mit WiWo Online verrät er, warum Läden nicht jeden Sonntag öffnen müssen und welcher Branche die Digitalisierung zum Verhängnis wird.

Herr Althaus, Ihre Plattform schuhe.de hat vor wenigen Wochen eine Kooperation mit Zalando angekündigt. Ein Pakt mit dem Teufel?Günter Althaus: Im Gegenteil. Wir akzeptieren, dass Zalando eine enorme Kundenreichweite hat, gerade wenn es um das Thema Schuhe und Textil geht. An die würden wir nicht so ohne weiteres herankommen, außer mit gigantischen Investitionen in unsere Plattform. Wir haben dagegen durch unsere vielen Händler das breiteste am Markt verfügbare Sortiment. Wir digitalisieren jeden Schuh, den wir kriegen können. Zusätzlich verknüpfen wir die Warenbestände unserer Händler untereinander sowie mit der Industrie. Dadurch erreichen wir eine hohe Verfügbarkeit. Und deshalb sind wir für Zalando interessant.

Und Sie glauben nicht, dass Sie dabei neben einem großen Player wie Zalando untergehen?Ich habe Respekt vor dieser Zusammenarbeit. Ich will nicht sagen, dass es keine Risiken gibt. Das wäre naiv. Jedoch sind wir uns mit Zalando einig, dass wir an einer langfristigen Partnerschaft interessiert sind. Weil wir glauben, dass wir unsere Stärken - hohe Kundenreichweite bei Zalando, hohe Verfügbarkeit bei uns - kombinieren können. Das ist eine Win-win-Situation.

Wenn die Kunden sowieso bei Zalando bestellen, wofür brauchen Sie dann noch Ihre stationären Händler?Erst einmal gehen Bestellungen, die bei Zalando ankommen, mit dem Branding Schuhe.de raus. Sodass wir auch in dieser Hinsicht profitieren. Unsere Einzelhändler sind dabei dann trotzdem aus zwei Gründen wichtig: Das eine ist die Einkaufskompetenz, die wir durch die selbstständigen Händler haben. Die kaufen alle unterschiedlich ein: Unterschiedliche Marken, unterschiedliche Sortimente. Wenn Sie sich vorstellen, dass da am Ende zwei-, dreitausend Händler auf einer Plattform zusammenkommen, erreichen wir eine unglaubliche Bandbreite. Das ist ein riesiger Vorteil für uns. Diese Kompetenz bekommt man auch nur, wenn man für den stationären Handel vor Ort einkaufen muss.

Und der zweite Grund?Hier geht es um Kompetenzen, die Sie nur vor Ort bereitstellen können - und ich meine nicht die Beratung. Da müssen wir realistisch sein und sagen, dass wir da nicht viel besser sind als ...

