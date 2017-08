Vor einem Monat vollzog die Bundesregierung einen Kurswechsel in der Türkei-Politik. Gabriel sieht erste Erfolge, in einem zentralen Streitpunkt tut sich aber nichts. Der Außenminister will den Druck aufrecht erhalten.

Außenminister Sigmar Gabriel geht davon aus, dass die härtere Gangart gegenüber der Türkei langfristig fortgesetzt werden muss. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur räumte er ein, dass sein vor einem Monat verkündeter neuer Türkei-Kurs die Lage für die deutschen Häftlinge in der Türkei noch nicht verbessert habe. "Das war aber auch nicht zu erwarten", sagte er. "Ich glaube, dass wir auf eine längere Strecke diese neue Politik fortführen müssen und nicht glauben dürfen, in ein paar Wochen ist das erledigt."

Nach der Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner hatte sich die Bundesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...