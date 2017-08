Griechenland hat eine Reihe erfolgreicher Unternehmer hervorgebracht - sie designen etwa edle Kleidung, Schmuck und Naturkosmetik. Manche starteten ausgerechnet während der Finanzkrise.

Wer griechischen Luxus mit allen Sinnen erleben will, muss nicht nach Mykonos fliegen - Berlin-Mitte reicht schon. In einem historischen Eckhaus in der Leipziger Straße riecht es vor der Tür nach Lavendel, dahinter sind die Wände hellblau angemalt, der Boden ist weiß gekalkt, und auf den Holzmöbeln steht Kosmetik aus Olivenöl. Der Nebenraum soll an eine Hotelsuite erinnern, zwei Verkäuferinnen sitzen an einem langen Holztisch. Sie rufen durch den Laden, ob sie helfen könnten - und duzen sofort jeden Besucher.

Beim griechischen Bettenhersteller Coco-Mat kaufen nur Menschen ein, denen ihr Schlaf ein kleines Vermögen wert ist. Bis zu 19.000 Euro kostet ein Modell. Dafür bekommen die Kunden Matratzen, die mit Kokosnussfasern, Algen und Wolle gefüllt sind, und Gestelle aus naturbelassenem Eichenholz. Jeder Bestandteil ist aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, die Produktion sitzt im nordgriechischen Xanthi.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1989 von Paul Efmorfidis, der in seinem ersten Berufsleben als Sportjournalist und Lehrer arbeitete. Doch mit 30 Jahren ereilte ihn die Sinnkrise: Will er das sein Leben lang machen? Darüber dachte er auch nach, als er eines Tages am Strand seines Heimatortes auf trockenem Seegras fläzte - und merkte, wie gut es sich darauf lag. Ob sich mit diesem Material eine Matratze füllen ließ?

Was als Gedankenexperiment begann, ist heute ein international erfolgreiches Unternehmen. Denn Efmorfidis hat das Angebot erweitert und verkauft mittlerweile auch Heimtextilien wie Kissen und Bettwäsche, Kosmetik, Möbel und Holzfahrräder. Coco-Mat hat rund 100 Filialen auf der ganzen Welt, darunter in angesagten Lagen wie der Mercer Street im New Yorker Stadtteil Soho. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz des Unternehmens 22 Millionen Euro. Dabei verbindet es das scheinbar Gegensätzliche: Luxusprodukte aus einem Pleitestaat.

Damit sind sie nicht allein. Denn tatsächlich kommt aus dem Elf-Millionen-Einwohner-Land inzwischen eine Reihe erfolgreicher Unternehmer, die nicht nur mit Luxus Geld verdienen. Manche starteten ausgerechnet während der Finanzkrise.

Die mittlerweile von London aus operierende Stardesignerin Mary Katrantzou etwa, deren bunte Kleider von Prominenten wie Schauspielerin Diane Kruger und der Sängerin Beyoncé getragen werden. Die Edelsandalen von Ancient Greek Sandals, die schon in "Vogue" und "New York Times" gefeiert wurden. Das Modelabel Zeus + Dione, das seine edlen Seidenkleider, Tuniken und Accessoires bei New Yorks feinster Shoppingadresse Bergdorf Goodman verkauft. Dazu kommen etablierte Luxuslabels: Schmuck der Designerinnen Ileana Makri oder Katerina Psoma, Naturkosmetik von Korres.

Kreativ durch die Krise

Offensichtlich hat das Land die Regel außer Kraft gesetzt, dass in harten Zeiten immer zuerst das Luxussegment leidet, weil Menschen daran sparen. Zumindest für Griechenlands Designerszene scheint das nicht zu gelten. Im Gegenteil: Das Chaos der Krise hat Kreativität freigesetzt.

Zugegeben, die Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage sind jeden Tag spürbar. Das Land leidet unter ...

