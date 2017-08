Mainz (ots) -



"Wir lieben Fernsehen!": In der zweiten Show der vierteiligen Reihe erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen am Donnerstag, 24. August 2017, 20.15 Uhr, im ZDF gemeinsam mit ihren hochkarätigen Gästen an die besten Comedians aus den vergangenen fünf Jahrzehnten Farbfernsehen.



Gemeinsam mit Gästen wie Dieter Hallervorden, Beatrice Richter, Annette Frier, Oliver Welke und Christoph Maria Herbst unternehmen die beiden Moderatoren eine humorvolle Reise durch die lustigsten Sendungen der vergangenen 50 Jahre. Worüber haben wir gelacht, und wie hat sich der Humor im Lauf der Jahre geändert? Heinz Erhardt, die Otto-Shows, Loriot und "Nonstop-Nonsens", Rudi Carrells "Wochenshow", "RTL Samstag Nacht", die Geniestreiche von Hape Kerkeling und die "heute-show" sind Beispiel aus fünf Jahrzehnten. Es wird nichts ausgelassen, über das herzhaft gelacht werden konnte, und in vielen Einspielfilmen erinnert die Show an die Großen des Genres. Weitere Gäste sind Olaf Schubert, Karl Dall, Esther Schweins, Wigald Boning, Cordula Stratmann, Ralf Schmitz, Georg Uecker und Martin Schneider.



Am Donnerstag, 31. August, 20.15 Uhr, geht es mit der dritten Show und "Unseren Sporthelden" weiter. Johannes B. Kerner und Steven Gätjen schauen zurück auf große WM- und EM-Fußballspiele, Olympische Rekorde und Weltrekorde.



