In Venezuela spitzt sich der Konflikt zwischen dem von der Opposition beherrschten Parlament und der neuen Verfassungsversammlung zu.

Die Mehrheit der 2015 gewählten Kongress-Abgeordneten wiesen am Samstag das Recht der Verfassungsversammlung zum Erlassen von Gesetzen zurück. "Dies ist ein Parlament im Widerstand gegen eine bewaffnete Militärdiktatur (...), die sich militärisch das genommen hat, was sie mit Wählerstimmen nicht erreichen konnte", erklärte der stellvertretende Parlamentspräsident Freddy Guevara am Samstag während einer Sondersitzung des Kongresses.

Das Parlament war zusammengetreten, nachdem sich die verfassungsgebende Versammlung am Freitag selbst das Recht erteilt hatte, Gesetze zu erlassen. Die Kongress-Abgeordneten sehen darin einen Winkelzug von Präsident Nicolas Maduro, um das Parlament weiter zu entmachten. Auch mehrere südamerikanische Staaten kritisierten das Vorgehen ...

