Das Atomabkommen mit dem Westen als Kernthema: Irans Präsident Hassan Ruhani stellt die Bewahrung des Deals in den Mittelpunkt seiner zweiten Amtszeit. Nicht nur im Iran regte sich zuletzt Kritik an dem Abkommen.

Irans Präsident Hassan Ruhani will auch in seiner zweiten Amtszeit und mit seinem neuen Kabinett das Wiener Atomabkommen mit dem Westen von 2015 "pflegen und schützen". "Das Abkommen ist wie ein kleiner Baum, der Pflege und Schutz braucht, damit er wachsen kann", sagte Ruhani am Sonntag bei der Verteidigung seiner Minister im Parlament. Daher sei es die Hauptaufgabe seines Außenministers Mohammed-Dschawad Sarif, das Abkommen am Leben zu halten und nicht zuzulassen, dass US-Präsident Donald Trump den Deal torpediere. Sarif wurde für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.

Ruhani sagte, die Kritiker des Deals im eigenen ...

