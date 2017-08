Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer beschäftigt sich der undurchsichtigen Dax-Performance vor dem Wochenende.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Alle Zutaten für einen Tagescrash standen bereit: Der Dax präsentierte sich schwach, die Wall Street in ihren letzten zwei Handelsstunden, als Europa Feierabend hatte, noch schwächer. Daraufhin eröffnete der Dax am Freitag schwach und zog weiter abwärts. Nachrichten waren zur Hand: Das Attentat in Barcelona und die Krise in Nordkorea belasten. Doch nachmittags zogen die Kurse an. Krisen vergessen? Keineswegs. Börsianer sprachen von "relativer Stärke". Der Markt ist offenbar robust. Vermutlich, weil viele Anleger nicht investiert sind und sofort einsteigen, sobald die Kurse fallen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund fehlender Renditen bei Sparanlagen, gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit von Aktien, erlebt die Bundesrepublik derzeit ...

