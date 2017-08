Die Mitglieder einer Terrorzelle in Spanien sind zuvor nicht durch Kontakte zu Extremisten aufgefallen. Sie planten laut Ermittlern einen Sprengstoffanschlag.

Mehrere Tage nach den Anschlägen in Spanien haben die Ermittler neue Erkenntnisse zu den Attentätern veröffentlicht. Polizeisprecher Josep Lluis Trapero erklärte am Sonntag auf einer Pressekonferenz, die Terrorzelle hinter den Attentaten habe zwölf Personen umfasst. Die Gruppe habe einen oder mehrere Anschläge mit Sprengstoff in Barcelona geplant. Keines der Mitglieder der Zelle hatte nach Angaben von Trapero bekannte Verbindungen zum Terrorismus.

Der Polizei gelang es, drei Mietwagen zu dem Hauptverdächtigen der Terroranschläge zurückzuverfolgen. Aus Polizeikreisen verlautete, alle drei Lieferwagen seien mit der Kreditkarte des flüchtigen Younes Abouyaaquoub bezahlt worden. Der 22-Jährige soll am Donnerstag einen Wagen in die Menschenmenge auf den Ramblas gesteuert haben.

Der Polizist, der seinen Namen nicht nennen wollte, erklärte, einer der Mietwagen sei für den Anschlag in Barcelona benutzt worden. Der zweite sei in Vic gefunden worden, etwa 70 Kilometer nördlich von Barcelona an der Straße nach Ripoll, wo die Hauptverdächtigen ...

