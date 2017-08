Christian Drastil: Lieber Ralph, Deine bisher durchgeführten Stammtische haben mich zu diesem gemeinsamen Versuch mit Unternehmensvertretern motiviert. Danke für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Wie sind Deine Stammtische entstanden? Ralph Gollner: Begonnen haben wir im Q1/ 2015. Ich habe damals den Entschluss gefasst, eine Themengruppe Börse für Österreich in Facebook zu gründen. Die Resonanz war recht gut, so waren wir recht rasch ca. 200 Personen in der damaligen Facebook-Gruppe. Ein "Admin-Kollege" aus Deutschland hat die Österreich-Gruppe jedoch von einem Tag auf den anderen dann abgedreht , er hat mich mit dieser Aktion also überollt. Dann mussten wir von Neuem beginnen, unserem Stamm wieder aufzubauen: Der harte Kern hatte...

Den vollständigen Artikel lesen ...