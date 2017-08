Berlin (ots) - Berlin - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dringt auf einen stärkeren Einsatz der Fußballvereine gegen Gewalt in den Stadien. Die meisten arbeiteten zwar schon eng mit der Polizei zusammen, sagte Herrmann dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Dennoch sollten die Vereine noch stärker in die Pflicht genommen werden."



