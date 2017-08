Auf der vielbefahrenen ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin hat es am Sonntag erneut stundenlange Verspätungen gegeben. Wegen Vandalismus an Signalanlagen wurde die Strecke bis Betriebsschluss gesperrt, die Züge wurden über Magdeburg umgeleitet.

Die Bahn teilte mit, es komme dadurch zu einer Reisezeitverlängerung von rund 60 Minuten. Tatsächlich waren die Züge teils mehrere Stunden verspätet. Am Samstagvormittag wurden die Bahnanlagen durch Feuer beschädigt. Die umfangreichen Reparaturarbeiten dauern an.

Betroffen war am Wochenende auch die Strecke Berlin-Hannover. Die war aber seit Sonntagmorgen wieder befahrbar. Ob die Strecke zwischen Hamburg und Berlin am Montag wieder freigegeben wird, war am Sonntagnachmittag noch unklar. Zum Betriebsanlauf am Montag würden weitere Informationen folgen, so die Bahn.