In einem Interview schildert Michael Mross seine Visionen für die Märkte. Die teils atemberaubenden Prognosen können jedoch nur möglich werden wenn nichts dazwischen kommt. Andererseits hieven steigende Geldmengen auch die Finanzmärkte in neue Dimensionen. DAX Wie geht es weiter an den Börsen und an der Währungsfront? Michael Mross sieht den DAX bis Ende nächsten Jahres auf 20.000 Punkte klettern. Es darf jedoch kein ...

