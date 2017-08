Ab sofort hat der Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) ein eigenes Logo. Die Vignette in der BDC-Hausfarbe Magenta stellt Champignons und Edelpilze in einem Kreis dar. Der Kreis symbolisiert den BDC und die gute und intensive Zusammenarbeit seiner Mitglieder in vielen Bereichen. Der Entscheidungsweg zur Findung des Logos ist bereits Beweis für die gute Zusammenarbeit...

