In China, Korea und Japan kennt man das eng mit Chinakohl verwandte Gemüse schon lange - in der Schweiz ist Pak-Choi noch ein Newcomer, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Das exotische Blattgemüse stammt meist aus Thailand oder den Niederlanden, wird aber zunehmend auch in der Schweiz angebaut. Bildquelle: Shutterstock.com Denn selbst wenn die Pflanze die...

Den vollständigen Artikel lesen ...