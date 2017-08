MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Horst Seehofer und der Obergrenze:

"Mit seiner teilweisen Annäherung an die Kanzlerin hat Seehofer nun das scheinbar letzte Stolpersteinchen für eine Koalition aus dem Weg geräumt, und nochmals Geschlossenheit demonstriert. Gleichzeitig hat er sich für die Zeit nach der Wahl schon mal in Position gebracht, denn trotz einiger Zugeständnisse an den Kurs der Schwesterpartei lehnt Angela Merkel eine Obergrenze weiter ab."/al/DP/jha

