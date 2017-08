Der amerikanische Einzelhandelskonzern Fred's (ISIN: US3561081007, NASDAQ: FRED) wird den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,06 US-Dollar ausschütten. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,24 US-Dollar bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,04 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,97 Prozent (Stand: 18. August 2017). Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. September 2017 (Record date: 1. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...