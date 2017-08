Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FRAUENQUOTE - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), unterstützt die Forderung ihrer Nachfolgerin im Bundesfamilienministerium, Katarina Barley (SPD), eine Frauenquote für Vorstände einzuführen. Schwesig sagte in einem Gespräch mit der FAZ in Schwerin: "Das ist der richtige Weg." Die Idee der Freiwilligkeit, wie sie CDU und CSU verfechten, sei gescheitert. Die feste Quote für Aufsichtsräte zeige zwar Wirkung, nicht aber die freiwillige Quote für Vorstände. "Deshalb halte ich es für richtig, dass die Quote für Vorstände kommt." (FAZ S. 2)

INTERNET - Der Ausbau des schnellen Internets ist weit weniger erfolgreich, als die Bundesregierung glauben machen will. Ihre Angaben beruhen auf ungenauen Daten, die Unternehmen zumeist freiwillig zur Verfügung stellen. (Handelsblatt S. 8)

PFLEGEKRÄFTE - Die strengen Vorgaben für die Besetzung der Pflegeheime mit Fachkräften verschärfen nach Angaben der Heimbetreiber die Personalnot vieler Heime und verhindern die Aufnahme neuer Patienten. "Mittlerweile müssen zahlreiche Pflegeheime die Versorgung pflegebedürftiger Menschen einschränken, da ihnen schlicht die Mitarbeiter fehlen", sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter von Pflegeleistungen, Bernd Meurer, der FAZ. Heimplätze dürften meist nicht mehr belegt werden, wenn Fachkräfte weniger als die Hälfte des Pflegepersonals ausmachten. Der Gesetzgeber solle deshalb mehr Raum für die Anstellung von Hilfskräften gewähren. (FAZ S. 15)

