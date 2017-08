Die schwindende Furcht vor einem bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Nordkorea lässt an der Börse wieder Platz für andere Themen. Zum Handelsauftakt dürfte der deutsche Leitindex aber im Minus starten.

Ist wieder Skepsis ist wieder angesagt? Nicht nur der chaotische Regierungsstil Donald Trumps verunsichert Investoren. Auch vonseiten der Konjunktur könnten gedämpftere Signale kommen. Der US-Aktienmarkt gilt als überhitzt, von der Hoffnung der Anleger auf US-Präsident Trump ist kaum noch etwas geblieben. Auch der europäische Markt gilt trotz jüngster Korrektur nicht als billig. Und mit dem September steht ein klassisch schwacher Börsenmonat bevor. Schon die nächsten Konjunkturdaten könnten wieder etwas schwächer ausfallen. Der Schock über neuerliche Terroranschläge mit offenbar islamistischem Hintergrund, diesmal in Spanien und in Finnland, hat die Kurse am Freitag bereits auf Talfahrt geschickt.

Der Dax schloss am Freitag 0,3 Prozent schwächer bei 12 165 Punkten. Von seinem Tagestief am Morgen bei 12 080 Zählern konnte er sich damit aber wieder absetzen und fuhr letztlich noch ein Wochenplus von rund 1,3 Prozent ein. Der Terroranschlag in Barcelona sorgte zwar für Entsetzen, hatte Händlern zufolge aber kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Vor dem Börsenstart notiert der deutsche Leitindex bei 12.153 Punkten - zwölf weniger als beim Handelsschluss am Freitag.

Sorgen um die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Ankurbelung der Wirtschaft haben die Wall Street zum Wochenausklang ins Minus gezogen. Zwar erhielt der Markt Auftrieb durch den Abgang des umstrittenen rechten Chefstrategen Steve Bannon, der von Trump entlassen wurde. Dies reichte jedoch nur für eine vorübergehende Erholung.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,4 Prozent auf 21.675 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 2426 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 6217 Zähler. ...

