Kauder betonte bei Anne Will: "Wir kämpfen engagiert für unser Ziel", "Wahlkampf kommt jetzt in die intensive Phase", "Wir wissen um unsere Aufgabe". Oppermann begründete, warum die SPD den Umfragerückstand gegenüber der Union von ca. 16 Prozent aufholen werde und Martin Schulz doch noch Kanzler würde: "Wir werden jetzt über diese Dinge reden." Also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...