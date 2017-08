Washington / Boston - Nach anhaltender Kritik an seinen milden Äusserungen über die rechtsextremen Auswüchse von Charlottesville will US-Präsident Donald Trump mit einer Grosskundgebung wieder in die Offensive gehen. Am Dienstagabend (Ortszeit) wird Trump vor Tausenden Anhängern in Phoenix (Arizona) sprechen - trotz der Bitte des demokratischen Bürgermeisters der Stadt, Greg Stanton, der Nation so kurz nach Charlottesville erst einmal Zeit zur Verarbeitung und "Heilung" zu geben. Auch besteht die Sorge, dass es zu Zusammenstössen zwischen Trump-Anhängern und Gegendemonstranten kommen könnte.

Am Samstag - eine Woche nach der Gewalteskalation in Charlottesville - hatten in der US-Ostküstenmetropole Boston Zehntausende Menschen friedlich gegen Rassismus und Hass demonstriert. Diesmal war Trump sichtlich bemüht, einen neuen Ton zu setzen. "Ich möchte den vielen Protestierenden in Boston applaudieren, die ihre Stimme gegen Bigotterie und Hass erheben", schrieb er auf Twitter. "Unser Land wird bald als ein geeintes zusammenkommen!"

In Charlottesville war es bei einer Demonstration von weissen Nationalisten und Neonazis zu Zusammenstössen mit Gegendemonstranten gekommen. Ein mutmasslicher Rechtsextremist steuerte sein Auto in eine Gruppe von Anti-Rassismus-Demonstranten und tötete eine Frau. Trump machte danach beide Seiten gleichermassen für die Gewalt verantwortlich und löste damit auch teils massive Kritik in den eigenen republikanischen Reihen aus.

Geteiltes Land

"Unser grossartiges Land ist seit Jahrzehnten geteilt", ...

