FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VORSICHT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben angesichts des gefühlten politischen Chaos in der US-Regierung nervös. Der Broker IG taxierte den Dax am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,08 Prozent tiefer auf 12 156 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex mit der Unterstützung um 12 100 Punkte gerungen, diese Marke letztlich aber noch verteidigen können.

USA: - RUNTER - Die US-Aktienmärkte haben wegen anhaltender Turbulenzen um die US-Regierung die Handelswoche mit leichten Verlusten abgeschlossen. Der Abgang des rechtsgerichteten Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, war der Höhepunkt einer an politischen Verwerfungen und Peinlichkeiten reichen Woche im Weißen Haus. Leicht positive Impulse kamen von der unerwartet guten US-Verbraucherstimmung im August.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Asiens Börsen haben die neue Woche uneinheitlich begonnen. Während es in Japan am Montag bergab ging, legten die Kurse in Festland-China und Hongkong zu. Insgesamt hielten sich die Kursschwankungen aber in Grenzen. Die Anleger behalten zum einen die Nordkorea-Krise im Auge, zum anderen blicken sie auf die Zentralbankkonferenz im amerikanischen Ort Jackson Hole in dieser Woche, an der auch die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen, teilnehmen wird.

DAX 12.165,19 -0,31% XDAX 12.164,06 0,38% EuroSTOXX 50 3.446,03 -0,46% Stoxx50 3.041,78 -0,70% DJIA 21.674,51 -0,35% S&P 500 2.425,55 -0,18% NASDAQ 100 5.790,91 -0,09% Nikkei 225 19.389,91 -0,41% (6:50 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - LEICHTE VERLUSTE - Der Wochenauftakt des Bund-Futures sollte zwar relativ ruhig verlaufen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Seiner Ansicht nach dürfte er dennoch mit leichten Verlusten in die Handelswoche starten und sich am Tage zwischen 163,50 und 164,70 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 164,07 -0,15% Bund-Future Settlement 164,36 -0,17%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,17 DOLLAR - Der Euro hat sich bis zu Montagmorgen weitgehend stabil gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1750 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1740 (Donnerstag: 1,1697) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1750 -0,08% USD/Yen 109,24 0,03% Euro/Yen 128,36 -0,04%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben zum Wochenbeginn ihre deutlichen Gewinne vom Freitag gehalten und sich im frühen Handel kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Montagmorgen 52,67 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober sank geringfügig um einen Cent auf 48,65 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0028 2017-08-21/07:32