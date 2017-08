Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Zuge der Pleite von Air Berlin hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zur Unterstützung des deutschen Luftfahrtstandorts eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer gefordert. "Die Luftverkehrssteuer wird von Airlines und Gewerkschaften schon lange als wettbewerbsverzerrend kritisiert", sagte Zypries, die zugleich Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung ist, dem Handelsblatt. "Sie benachteiligt einseitig deutsche Luftverkehrsunternehmen. Ihre Abschaffung würde die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den europäischen Nachbarn und die Unternehmen insgesamt stärken. Davon würden Fluglinien, Flughäfen und Passagiere profitieren." Durch die geopolitische Lage Deutschlands und Europas und das Auftreten der Konkurrenten aus der Golf-Region sei es schwieriger geworden, bei den Langstrecken Geld zu verdienen, sagte Zypries.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.424,00 -0,12 Nikkei-225 19.399,50 -0,36 Schanghai-Comp. 3.277,70 0,27 DAX 12.165,19 -0,31% DAX-Future 12.159,00 +0,40% XDAX 12.164,06 +0,38% MDAX 24.827,65 -0,29% TecDAX 2.258,63 -0,51% EuroStoxx50 3.446,03 -0,46% Stoxx50 3.041,78 -0,70% Dow-Jones 21.674,51 -0,35% S&P-500-Index 2.425,55 -0,18% Nasdaq-Comp. 6.216,53 -0,09% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,07 -25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig veränderte Kurse erwarten Händler zum Wochenauftakt in Europa. DAX und Euro-Stoxx-50 dürften behauptet in die Sitzung gehen, heißt es am Markt. "Für den Verlauf gibt es aber Erholungschancen", sagt ein Händler. Der Markt sei zunächst "sauber", und vom Umfeld komme kein neues Störfeuer. Gestützt werde die Stimmung von der andauernden Hausse der Industriemetalle, ein Zeichen für die weiter gut laufende Weltkonjunktur. Daneben warte der Markt auf "Jackson Hole", das am Freitag beginnende Notenbankertreffen in Wyoming.

Rückblick: Leichter - Schwache Vorlagen der US-Börsen und die Terroranschläge in Spanien haben am Freitag die europäischen Aktienmärkte etwas gedrückt. Nachhaltiger belasten könnte die Börsen aber die innenpolitische Lage in den USA, hieß es. Mit dem bröckelnden Rückhalt für US-Präsident Donald Trump werde besonders der aufbrechenden Diskussion um die Schuldenobergrenze misstrauisch begegnet. Die US-Regierung kann nur noch bis September mit ihren Mitteln auskommen, wenn ihr die Gesetzgebung keine zusätzlichen Schulden genehmigt. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien litt besonders unter den Terroranschlägen und verlor 1,5 Prozent. Air France verloren 1,6 Prozent und IAG 2,2 Prozent. Unter den Touristiktiteln fielen Thomas Cook um 0,5 Prozent und TUI um 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die Stada-Aktie reagierte mit starken Kursgewinnen auf die Annahme des Übernahmeangebots durch Bain und Cinven. Sie gewann 13,2 Prozent auf 72,55 Euro und stieg deutlich über den Übernahmepreis von 66,25 Euro. Anleger setzten offenbar darauf, dass längerfristig ein so genannter Squeeze-Out erfolgen werde, also eine Abfindung der verbliebenen Aktionäre zu einem Kurs oberhalb des Angebots. Adidas litten unter schwachen Zahlen des US-Sportarikeleinzelhändlers Foot Locker und verloren 1,3 Prozent. Bei VTG belastete der Ausblick den Kurs, der um 3,9 Prozent nachgab.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,01% auf 12.164 Punkte

Stada zeigten sich unverändert und verteidigten damit den massiven Kursgewinn aus dem regulären Handel (s.o.).

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Nachricht, dass der umstrittene Chefstratege von US-Präsident Trump, Steve Bannon, das Weiße Haus verlässt, linderte etwas den Verkaufsdruck an den US-Börsen. Zweifel an einem Zustandekommen der von Trump versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA lasteten gleichwohl noch immer auf der Stimmung, nachdem sich zuletzt hochrangig besetzte Beratergremien von Trump aufgelöst hatten. Der überraschend deutlich gestiegene Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung verpuffte. Bei den Einzelwerten gehörten Applied Materials (+2,7 Prozent) und Estee Lauder (+7,7 Prozent) zu den Gewinnern, nachdem die Quartalsausweise der beiden Unternehmen überzeugt hatten. Foot Locker reiht sich in die Reihe der Einzelhändler ein, deren flächenbereinigter Umsatz im zweiten Quartal viel schlechter ausfiel als erwartet. Der Aktienkurs stürzte um fast 28 Prozent ab. Nike verloren im Gefolge 4,4 Prozent und Under Armour 3,9 Prozent. Der US-Energieversorger Calpine wird für 5,6 Milliarden Dollar von dem Finanzinvestor Energy Capital Partners und einigen Co-Investoren übernommen. Die Calpine-Aktie schoss um 10,5 Prozent nach oben. Der US-Landmaschinenhersteller Deere meldete zwar ein Umsatzplus, konnte damit die Markterwartungen aber nicht erfüllen. Die Aktie sackte um 5,4 Prozent ab.

Am Anleihemarkt traten die Notierungen auf der Stelle.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.08 Uhr EUR/USD 1,1754 -0,0% 1,1758 1,1748 EUR/JPY 128,39 -0,1% 128,49 127,78 EUR/CHF 1,1350 +0,0% 1,1349 1,1300 GBP/EUR 1,0955 +0,0% 1,0946 1,0944 USD/JPY 109,23 -0,0% 109,28 108,77 GBP/USD 1,2876 +0,0% 1,2871 1,2858

Am Devisenmarkt zeigte sich eine verhaltene Rückkehr der Risikofreude: Anleger zogen sich aus Fluchtwährungen wie dem Yen zurück. In der Folge erholte sich der Dollar zur japanischen Währung. Der Greenback, der im Tagestief nur etwa 108,60 Yen gekostet hatte, notierte im späten US-Handel bei etwa 109,20 Yen. Der Euro kostete etwa 1,1760 Dollar und bewegte sich damit in der Nähe seines Tageshochs von 1,1775 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,50 48,51 -0,0% -0,01 -14,9% Brent/ICE 52,70 52,72 -0,0% -0,02 -10,3%

Die Ölpreise erholten sich deutlich von den jüngsten Verlusten. Starker Rückenwind kam von einem unbestätigten Bericht, laut dem die zweitgrößte Ölraffinerie der USA mit einer Kapazität von 584.000 Barrel pro Tag den Betrieb unterbrochen habe. Später am Tag meldete dann noch Baker Hughes, dass sich die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in der vergangenen Woche um fünf verringert habe. Allerdings wird in den USA trotz des jüngsten Rückgangs an 357 Anlagen mehr als im vergangenen Jahr Öl gefördert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich zum Settlement um 3 Prozent auf 48,51 Dollar, für Brent ging es um 3,3 Prozent auf 52,72 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,63 1.284,79 +0,1% +1,83 +11,7% Silber (Spot) 16,97 16,98 -0,1% -0,01 +6,5% Platin (Spot) 977,65 978,15 -0,1% -0,50 +8,2% Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,3% +0,01 +16,9%

Der Goldpreis kletterte zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 1.301 Dollar. Hier kam neben den Terroranschlägen, die dem Gold als Fluchtanlage Zulauf verliehen, noch die Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA als stützender Faktor hinzu. Der Höhenflug war aber nur von kurzer Dauer. Im späten Handel notierte die Feinunze 0,1 Prozent niedriger bei 1.286 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR USA

Die US-Regierung hat offiziell eine Untersuchung der Handelspraktiken Chinas eingeleitet, die in Peking bereits vorab für Ärger sorgte.

POLITIK DEUTSCHLAND

Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, legt die CDU um einen Prozentpunkt zu und kommt jetzt auf 39 Prozent. Die SPD verharrt bei 24 Prozent. Die Linkspartei verliert zwar einen Punkt, kann aber mit 9 Prozent den dritten Platz verteidigen. Die Grünen steigern sich um einen Punkt und können mit der FDP, die ebenfalls auf 8 Prozent kommt, gleichziehen. Die AfD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt, kommt nur noch auf 7 Prozent.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli deutlich gestiegen, nachdem sie noch im Vormonat wegen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer gesunken waren. Sie nahmen ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent zu. Der Rückgang im Juni hatte 6,5 Prozent betragen. Der Bund verbuchte insgesamt 11,7 Prozent mehr an Steuereinnahmen und kam auf ein Aufkommen von 22,8 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 24,6 Milliarden Euro 8,5 Prozent mehr Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Juli auf rund 52,8 Milliarden Euro.

AUTOMOBILINDUSTRIE EUROPA

Der ADAC hat massive Stickoxid-Probleme insbesondere bei Importautomarken festgestellt. Wie die Zeitung Bild am Sonntag berichtet, versagten in einem Test von 188 Modellen von zwölf Herstellen zahlreiche Abgasreinigungen.

VERSORGERINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Vier Bundesländer fordern aus Sorge um ihre Industriestandorte das Bundeswirtschaftsministerium auf, gegen die strengen Umweltauflagen der EU für Braunkohlekraftwerke zu klagen.

MERCK KGAA

