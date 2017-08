IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. ("Marapharm") gibt Fertigstellungstermin für die Gebäude in Las Vegas (Nevada) bekannt

Derzeit arbeiten zwei Crews daran, den Bau der zwei 5.000 Quadratfuß großen Gebäude auf dem Cannabis-Campus von Marapharm in Las Vegas (Nevada) abzuschließen. Die Crews haben einen Rohbau fertiggestellt und der andere kommt gut voran. Eine dritte Crew wird hinzugenommen werden, um rund um die Uhr bauen zu können, sofern das Wetter dies zulässt. Die Bauarbeiten sollen bis zum 31. Oktober 2017 abgeschlossen werden. Neue Fotos der Bauarbeiten werden auf der Website veröffentlicht werden, um die Fortschritte zu verdeutlichen. Marapharm bemüht sich aktiv um die Beschaffung und Vorbereitung von Pflanzen sowie die Bestellung von Extraktions- und sonstigen Gerätschaften, die für die schnellstmögliche Aufnahme der Aufzucht erforderlich sind.

Wir machen sehr schnelle Fortschritte, um in Nevada Cannabis anzubauen und verkaufen zu können. Die Fertigstellung dieser Gebäude wird es uns ermöglichen, an dem spannendsten Cannabismarkt im Land teilzunehmen. Die Planungen für die wegweisende 360.000 Quadratfuß umfassende Einrichtung in Las Vegas sind im Gange und wir gehen davon aus, in Kürze mit dem Bau beginnen zu können. Und dann schauen Sie uns beim Wachsen zu!, sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden. Die Bauarbeiten sollen zwar bis spätestens 31. Oktober 2017 abgeschlossen werden, bestimmte Umstände könnten jedoch verhindern, dass der Abschluss an oder vor diesem Datum bzw. überhaupt erfolgt. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info@marapharm.com

