Zahlen, Zahlen, Zahlen: US-Häusermarkt, ifo-Geschäftsklimaindex, Einkaufsmanagerindex und ZEW-Index - Wochenausblick!

In dieser datenarmen Woche ist das Augenmerk der Investoren vor allem auf das Treffen der weltweiten Notenbanker in Jackson Hole (Wyoming) gerichtet, das am Donnerstag beginnt. Bei den Konjunkturdaten achten Investoren vor allem auf jene vom US-Häusermarkt, sowie den ifo-Geschäftsklimaindex und den ZEW-Index.



Montag

Montag ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Für Kursausschläge könnte um 14.30 Uhr der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Chicago sorgen.



Dienstag

Der ZEW-Index wird am Dienstag um 11 Uhr im Fokus der Investoren stehen. Um 15 Uhr kommen aus den USA die Daten zu den Häuserpreisen.



Mittwoch

Mittwoch um 9.30 Uhr veröffentlicht die englische Researchfirma Markit den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands. Um 10 Uhr folgt der Index für die Euro-Zone und um 15.45 Uhr jener für die USA. Die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA werden um 16 Uhr bekannt gegeben. Um 16.30 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten veröffentlicht.



Donnerstag

Das Treffen der weltweiten Notenbanker in Jackson Hole (Wyoming) beginnt am Donnerstag und geht bis Samstag. Um 14.30 Uhr werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Verkäufe bestehender Häuser folgen um 16 Uhr.



Freitag

Freitagfrüh schauen sich Investoren die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum Deutschlands im zweiten Quartal an. Der ifo-Geschäftsklimaindex folgt um 10 Uhr. Um 14.30 Uhr kommen aus den USA die Daten zu den Aufträgen langlebiger Gebrauchsgüter.



