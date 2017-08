The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0361533117 NED.WATERSCH. 17-37 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0379268672 GOLDM.S.GRP 17/24 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A19L426 EVAN GRP 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MB7 COBA MTH S.P18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWU6 DEKA STUFENZINS ANL 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWW2 DEKA MTN SERIE 7540 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QU1 NORDLB 2PH.BD. 54/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US281020AL15 EDISON INTL 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2443LAD39 H + E EQUIPMENT SVCS17/25 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1671577937 DT.BANK MTN 17/23 ND BD02 BON NZD N

CA 0MZA XFRA CA59318L2057 MEZZI HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N