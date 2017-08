The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DHY3848 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.384 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB38J9 LBB PF.S.434 BD00 BON EUR N

CA ZK8B XFRA DE000DB7XPR2 DT.BANK MTN 12/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0NZZ0 LBBW STUFENZINS 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796LQ01 US TREASURY BILL 08/24/17 BD01 BON USD N

CA OZ7B XFRA XS0626438112 HECKLER+KOCH 11/18 REG.S BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0820000627 OP-ASUNTOLUOTTOP.12/17MTN BD01 BON EUR N

CA CB7N XFRA DE000A2E4TN3 SOLVESTA AG NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA XU6R XFRA LU0069970662 PARVEST-EQ.JA.SM.CA.CL.D. FD00 EQU EUR N

CA WYJN XFRA LU0069970746 PARVEST-EQ.JA.SM.CA.CL.C. FD00 EQU EUR N