Fläsch / Bad Ragaz - Die Klinik Gut und die Clinic Bad Ragaz lancieren für ihre Patienten neue Beratungs- und Nachsorgeangebote in Bad Ragaz. Beide Partner arbeiten auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, was eine Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten nahelegt.

An der Nordspitze Graubündens und der Südspitze St. Gallens liegen zwei medizinische Zentren von internationalem Ruf in weniger als 3 km Luftlinie zusammen, die sich um den menschlichen Bewegungsapparat kümmern: Die Clinic Bad Ragaz für höchste Reha-Kompetenz und die Klinik Gut Fläsch als modernste orthopädische Klinik der Region. Die beiden Unternehmen spannen nun zusammen, um ihre Patienten noch besser beraten und betreuen zu können.

Dr. med. Beat Schmid, der medizinische Leiter der Klinik Gut Fläsch, bietet ab August auch Sprechstunden direkt in der Clinic Bad Ragaz an. Dies ermöglicht Gästen des Grand Resort Bad Ragaz fachkundige Informationen über einen chirurgischen Eingriff einzuholen. Er berät Patienten zu möglichen orthopädischen Behandlungen und überwacht den Heilungsverlauf nach erfolgten Eingriffen. «Gerade Patienten der Orthopädie mit Leiden am Bewegungsapparat sind froh, wenn sie für die Sprechstunden und die Nachsorge durch den behandelnden Chirurgen nicht extra zu uns kommen müssen, sondern im Haus bleiben können. In der Clinic Bad Ragaz haben wir zudem einen Partner gefunden, der mit seiner Therapiekompetenz die besten Voraussetzungen für einen optimalen Heilungsverlauf bietet.»

«Die Klinik Gut ist bekannt für ihre hervorragende Chirurgie und wir bieten in Bad Ragaz erstklassige, massgeschneiderte Therapieleistungen und eine nachhaltig intensive Pflege an, welche wir individuell für jeden Patienten zusammenstellen», sagt Prof. Beat A. Michel, über die neue Kooperation. «Die neue Zusammenarbeit ermöglicht unseren Patienten einen noch besseren Wiedereinstieg in die gewohnte Lebens- und Berufswelt», so der ärztliche Direktor der Klinik für muskuloskelettale und internistisch-onkologische Rehabilitation.

Sowohl die Verantwortlichen der Klinik Gut, als auch der Clinic Bad Ragaz freuen ...

