Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1743 US-Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken zeigte sich der Euro stabil und sank nur geringfügig ab. Am Montag-Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1342 CHF. Der US-Dollar legte zum Franken etwas zu. Am frühen Morgen geht der Dollar bei 0,9659 CHF nach 0,9647 am ...

