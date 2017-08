FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag nach Handelsstart leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,04 Prozent auf 164,14 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,42 Prozent.

Konjunkturdaten, die am Rentenmarkt bewegen könnten, stehen am Montag nicht auf dem Kalender. Im Fokus der Anleger dürften unterdessen die politischen Entwicklungen in den USA bleiben. Zuletzt musste Stephen Bannon, bisheriger Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, das Weiße Haus verlassen. Viele Beobachter werten den Abgang des Populisten als positives Signal für die US-Politik.

Rainer Guntermann, Rentenmarktexperte bei der Commerzbank, sieht dennoch keinen Grund für gedämpfte Risikostimmung. "Die Unsicherheit über Trumps Wirtschaftsagenda bleibt hoch, auch wenn mit Bannon ein Verfechter des Protektionismus das Beraterteam verlassen hat."

Des weiteren richten sich die Blicke der Anleger bereits auf das am Ende der Woche anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole, an dem sowohl EZB-Chef Mario Draghi als auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, teilnehmen werden./tos/jkr/fbr

