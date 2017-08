Ob es dir gefällt oder nicht, Marihuana ist in den USA und Kanada ein heißes Thema. 29 amerikanische Staaten und der District of Columbia gestatten jetzt den Einsatz von medizinischem Marihuana, wobei acht Staaten plus D. C. auch den Hausgebrauch erlauben. Kanada erlaubt den Einsatz von medizinischem Marihuana. Darüber hinaus sind gerade Bemühungen im Gange, um die Legalisierung auch für den Freizeitgebrauch möglich zu machen.



Es wird viel darüber gesprochen, aber es gibt noch viele Dinge, die die Leute vielleicht nicht wissen. Hier sind zehn Statistiken, die dich vom Hocker reißen werden.

1. 55 Millionen Amerikaner haben im letzten Jahr Marihuana ...

Den vollständigen Artikel lesen ...