Auf dem schnell wachsenden Weltmarkt für Kryptowährungen sorgt Hminers weiterhin für Schlagzeilen. Das Unternehmen aus Miami hat vor kurzem drei sehr leistungsstarke Multi-Algorithmus-Mining Rigs auf den Markt gebracht, die speziell dazu entwickelt wurden, eine maximale Hashrate bei minimalem Stromverbrauch zu erreichen.

MIAMI, 21. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge seiner unermüdlichen Bemühungen bei der Entwicklung hochmoderner Produkte für den Kryptowährungsmarkt ist Hminers vor kurzem die Einführung dreier optimal konstruierter Bitcoin-Mining Rigs gelungen. Die einmaligen Eigenschaften und Fähigkeiten des H2U-Miners, H4U-Miners und der 5 x H4U-Einheit ("Rack Equipped with 5 x H4U") des Unternehmens haben bereits die Aufmerksamkeit der Kryptowährungsbegeisterten und -experten auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Als Unternehmen mit langer Tradition ist Hminers (www.hminers.com (http://www.hminers.com/)) in der Branche als Entwickler des weltweit ersten 10 nm-ASIC-Chips bekannt.

Beim Schürfen nach Kryptowährungen ("Mining") werden neue Kryptowährungsbeträge generiert. Dieser Prozess setzt eine starke Verbindung von leistungsfähiger Hardware und Software voraus. Da der Wert dieser digitalen Währungen von der Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Einheiten abhängt, ist für das Mining höchste Zuverlässigkeit und sorgfältige Überwachung erforderlich.

Die nützlichsten Eigenschaften der neuen Mining Rigs von Hminers sind:

H2U-Miner: Hohe Hashrate, Stromverbrauch von 1.200 Watt, Betriebstemperatur von 0 °C bis 40 °C, Nennspannung von 11,60-13,00 V, Hochleistungskühler von Hminers mit langer Lebensdauer, Geräuschentwicklung von 28 dB und Gewicht von 11 kg



H4U-Miner: Hohe Hashrate, Stromverbrauch von 1.800 Watt, Betriebstemperatur von 0 °C bis 40 °C, Nennspannung von 11,60-13,00 V, Geräuschentwicklung von 30 dB, Luftkühlung und Gewicht von 16 kg



5 x H4U-Einheit: Hohe Hashrate, Stromverbrauch von 5 x 1.800 Watt, Betriebstemperatur von 0 °C bis 40 °C, Nennspannung von 11,60-13,00 V, Geräuschentwicklung von 30 dB, Luftkühlung und Gewicht von 5 x 16 kg plus 15 kg

Die Hashrate ist einer der wichtigsten Faktoren beim Kryptowährungs-Mining und bezeichnet die Anzahl der Hashingoperationen, die pro Sekunde berechnet werden können. Sie ist ein direkter Hinweis auf die Leistungsfähigkeit eines Miners. Beim Mining ist eine bessere Hashrate stets erstrebenswert, da sie die Chance, den nächsten Block zu finden, erhöht. Über die letzten Jahre hat sich die Reduzierung des Stromverbrauchs in Verbindung mit dem Mining-Prozess als eine der größten Herausforderungen für die Branche erwiesen.

Bei der Entwicklung seiner neuen Mining Rigs hat Hminers den Schwerpunkt auf die Hashrate und den Stromverbrauch der Geräte gelegt. Das Unternehmen hat ebenfalls mit den neusten Prinzipien und Technologien gearbeitet, um Miner zu bauen, die mehrere Algorithmen ausführen können. Mit jedem der drei neuen Produkte des Unternehmens können zusätzlich zu Bitcoins auch Ethereum-, Dash- und Litecoin-Einheiten geschürft werden. Anwender können daher mit diesen Mining Rigs zu der Währung wechseln, die den größten Ertrag verspricht.

"Dies ist das Ergebnis eines optimalen Hardware-Designs, das es uns ermöglicht hat, das Hashrate-Potenzial maximal zu steigern und zugleich den Stromverbrauch niedrig zu halten," so ein leitender Mitarbeiter von Hminers über die Leistung seines Unternehmens bei der Entwicklung der neuen Mining Rigs. "Nach einer intensiven Entwicklungsphase, die für die Bewertung, Erstellung von Prototypen und Durchführung von Belastungstests unter extremen Bedingungen genutzt wurde, sind unsere Miner nun endlich verfügbar."

Mehr Informationen zu den neuen Mining Rigs von Hminers erhalten Sie unter https://hminers.com/products/ (https://hminers.com/products/) oder https://youtu.be/RdCQXHipW7s (https://youtu.be/RdCQXHipW7s)

Über Hminers: Hminers ist eines der bedeutendsten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und stolzer Entwickler des weltweit ersten 10 nm-ASIC-Chips. Das Kernteam des Unternehmens besteht aus den besten Spezialisten weltweit renommierter Unternehmen wie IBM, Microsoft und Samsung.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hminers via Globenewswire



Kontakt:Adam Larkinfo@hminers.com+1 305-203-6542