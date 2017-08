Unser ehemaliger Empfehlungslisten-Titel Daldrup & Söhne hat seinen Aktionären eine längere Leidenszeit beschert. Der Bohrdienstleister arbeitet seit Jahren daran, den Betrieb von Geothermiekraftwerken als zweites Standbein aufzubauen. Doch der Transformationsprozess wurde von mehreren Rückschlägen begleitet, zudem erlebte das Unternehmen zwischenzeitlich eine Auftragsflaute im Kerngeschäft. Mittlerweile ist das Orderbuch wieder gut gefüllt, und zumindest ein Kraftwerk steht kurz vor dem Betriebsstart. Davon könnte die Aktie profitieren.

Das Traditionsunternehmen Daldrup & Söhne wurde bereits im Jahr 1946 gegründet. Auch nach dem Börsengang im Jahr 2007 hält die Familie Daldrup mit 65,2 % die Mehrheit der Anteile und stellt mit Josef Daldrup auch den Vorsitzenden des vierköpfigen Vorstands. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Bohrdienstleistungen für verschiedene Bereiche, wobei sich der Schwerpunkt in den letzten Jahren in den Bereich Tiefengeothermie verlagert hat. Die Aktivitäten in diesem Sektor steuerten im letzten Jahr 16,4 Mio. Euro oder 52,8 % zu den Konzernerlösen bei. Ein hohes Gewicht entfällt auch auf das Segment Rohstoffe & Exploration (12,0 Mio. Euro, 38,7 %), während umwelttechnische Dienstleistungen (2,4 Mio. Euro, 7,6 %) und die Wassergewinnung (0,3 Mio. Euro, 1,0 %) das Leistungsspektrum abrunden. Neben der langjährigen Erfahrung in dem anspruchsvollen Geschäftsfeld der Tiefenbohrungen verfügt das Unternehmen als wichtiges Asset über ein ...

