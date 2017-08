KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Total will das Ölgeschäft der dänischen Reederei Moeller-Maersk schlucken. Das Transaktionsvolumen liege inklusive Schulden bei 7,45 Milliarden US-Dollar (6,65 Mrd Euro), teilte die Reederei am Montag in Kopenhagen mit. Im Zuge der Übernahme erhalte Moeller-Maersk 97,5 Millionen Total-Aktien und damit einen Anteil von rund 3,76 Prozent an Total. Zudem übernehme Total Schulden in Milliardenhöhe. Total will mit dem Kauf die Position in der Nordsee stärken. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden, wenn die Behörden zustimmen./jha/fbr

