WASHINGTON (dpa-AFX) - Vom "Eclipse Ale" aus der Brauerei bis zum Donut mit nachtschwarzer Spezialglasur - rund um die "Great American Eclipse" ("Große Amerikanische Sonnenfinsternis") sprießen zahlreiche Geschäftsideen. Eine Kaffeerösterei in Jackson Hole (Wyoming) hat "Eclipse"-Kaffee mit aufgedruckter Sonnenkorona im Angebot. "Verkauft sich wie blöd", sagte eine Sprecherin dem Sender CNN. Und ein Marihuana-Shop in Portland (Oregon) bietet zum Event passend eine Hasch-Sorte namens "Moon Puppies" an. Deutlich mehr Geld ausgeben müssen Sonnenfinsternis-Fans für die einwöchige Eclipse-Kreuzfahrt auf der Royal Caribbean. Dafür gibt es dort eine besondere Kirsche auf der Torte: Bonnie Tyler singt während der Finsternis ihren Monsterhit von 1983, "Totale Eclipse of the Heart"./emy/DP/fbr

