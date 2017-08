Sempra will Oncor samt seinem insolventen Mutterkonzern Energy Future Holdings (EFH) für rund 9,45 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro) kaufen. Das Unternehmen habe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, teilte Sempra am Montag in San Diego mit. Einschließlich Schulden habe der Deal einen Wert von 18,8 Milliarden Dollar.Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...