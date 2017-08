...nachdem sich die Aktie im Kurs seit Mai mehr als halbiert hat. Am Freitag ging es um rasante 28 % in die Tiefe, weil der Umsatz um 4,4 % auf 1,7 Mrd. $ rückläufig war, der Gewinn aber von 127 Mio. $ auf 51 Mio. $ einbrach, wobei aber davon 50 Mio. $ aus einer Sonderbelastung resultierten und der echte Gewinnrückgang um 20 % anzusiedeln ist. Der Einzelhändler für High-End-Sportschuhe muss sich die Frage stellen, wie er gegen die Konkurrenz im Internet bestehen will. Gleichwohl stellen nur noch 4,5 Mrd. $ Börsenwert bei 7,5 Mrd. € Umsatz, ein KGV von rd. 10 per 2017 unter Berücksichtigung des zu erwartenden Gewinnrückgangs und 70 % Eigenkapitalquote sowie keine Bankverbindlichkeiten einen interessanten Ansatz dar. Ein Fuß in der Tür wäre akzeptabel unter Berücksichtigung potenzieller Nachkaufstaffeln um 30 und 28 $.



