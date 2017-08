Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/21.08.2017/09:30) - Die Reihe der Vortragenden füllt sich beim Kongress der Weltmarkführer im Apothekertrakt Schönbrunn in Wien. Keynote-Speaker mit bestem Fachwissen und unterschiedlichem Branchenbezug inspirieren im November die Kongressteilnehmer und setzen Impulse für die tägliche Arbeit. Tipps und Tricks von Weltmarktführern und Informationen aus erster Hand erhalten Praxisorientiertes Wissen, Zukunftsperspektiven, aber auch Erfolgsgeschichten werden von den Referenten vermittelt. Beim Kongress der Weltmarktführer in Wien bietet sich die Möglichkeit, mit großartigen Rednern auf Augenhöhe zu kommunizieren und sich über Essenzielles für den geschäftlichen Erfolg auszutauschen. Bereits neun verschiedene Top-Referenten sind für den Kongress Ende November gesichert - Innovatoren, Psychologen & Profiler, ein spannender Mix der Veranstaltung. Hier geht es zu den Speakern: http://www.weltmarktfuehrer.net/speaker Global World - Smart World - Digital World Für die Besten und jene, die schon auf dem besten Weg dorthin sind - lautet das Motto zu dem Thema Global World, Smart World und Digital World des Kongresses der Weltmarktführer 2017. Zwei Tage lang sprechen die Referenten über die Innovationskraft von Start-ups, die Trends der Digitalisierung, die Vernetzung und Motivation mit Hidden Champions. Folgendes Statement setzt Frau Can für den Kongress der Weltmarktführer in Wien: "Wir wollen uns an den Besten orientieren und von Ihnen in einem gemeinsamen Prozess handlungsrelevante Aspekte ableiten. Wir wollen allen Teilnehmern die Möglichkeit einräumen, von und mit den Besten zu lernen." Tickets sichern unter http://www.weltmarktfuehrer.net/tickets und Zukunftsvisionen im historischen Ambiente entwickeln. Über weltmarktfuehrer.net Top-Referenten und geballte Information beim Kongress der Weltmarktführer in Wien: Erfolgsgeschichten, Zukunftsperspektiven sowie Einblicke in die Praxis werden hier vermittelt. Kommunizieren Sie auf Augenhöhe mit Weltmarktführern, und holen Sie sich Tipps & Tricks aus erster Hand, die für Ihren weiteren geschäftlichen Erfolg wichtig sind. (Ende) Aussender: Weltmarktführer Kongress Wien Ansprechpartner: Yvonne Steinhäuser Tel.: +43 1 54 664-101 E-Mail: anmeldung@wirtschaftsverlag.at Website: www.weltmarktfuehrer.net Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170821007

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 03:30 ET (07:30 GMT)