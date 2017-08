Bern (ots) - Aufgrund des ausserordentlichen Frostereignisses im

April 2017 mit schweizweit grossen Schäden wird fondssuisse stark

betroffene Landwirtschaftsbetriebe mit Beiträgen an die ungedeckten

Kosten unterstützen. Formulare können bei den kantonalen Fachstellen

bezogen werden.



Der aussergewöhnlich starke Frühlingsfrost vom April 2017 hat

grosse Schäden im Obst-, Beeren- und Weinbau hinterlassen. Die

Schäden sind lokal sehr unterschiedlich, ebenso die

einzelbetriebliche Betroffenheit. Das Ausmass der erlittenen Verluste

wird sich im Herbst im Zeitpunkt der Ernte definitiv zeigen.



Aufgrund des ausserordentlichen Frostereignisses mit schweizweit

grossen Schäden hat fondssuisse entschieden, auf die Frostschäden

2017 einzutreten und damit eine Ausnahme zu den geltenden

Beitragsbedingungen zu machen. In Ergänzung zu den Massnahmen von

Bund und Kantonen (und den teilweise bestehenden

Versicherungsmöglichkeiten) wird fondssuisse stark betroffene

Landwirtschaftsbetriebe (Härtefälle) mit à fonds perdu Beiträgen zur

Abfederung der aussergewöhnlichen Ertragsverluste unterstützen. Die

Höhe der Entschädigung kann erst festgelegt werden, wenn die

Schadenmeldungen aus der ganzen Schweiz bei fondssuisse eingetroffen

sind.



In Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Organisationen von

Bund, Kantonen und Verbänden wurden die Kriterien und das Verfahren

erarbeitet. Beitragsberechtigt sind direktzahlungsberechtigte

Landwirtinnen und Landwirte, die vorwiegend im Obst-, Beeren-

und/oder Weinbau tätig sind und die 2017 einen schwerwiegenden

Ernteausfall wegen Frost zu ertragen haben. Formulare zur Anmeldung

der Frostschäden 2017 an Obst, Beeren und Reben können bei den

kantonalen Fachstellen bezogen und bis am 15. September 2017 dort

eingereicht werden.



fondssuisse - hilft bei Elementarschäden seit 1901



fondssuisse ist eine Stiftung. Sie leistet finanzielle Beiträge an

Schäden, die durch nicht vorhersehbare Naturereignisse verursacht

wurden und für die heute keine Versicherung abgeschlossen werden

kann. fondssuisse hilft dort, wo keine anderen Stellen oder

Organisationen Hilfe leisten. fondssuisse finanziert seine Leistungen

aus dem vorhandenen Vermögen und dem daraus fliessenden Ertrag; die

Mittel stammen bis anhin aus periodischen Zuwendungen der

Schweizerischen Nationalbank.



Originaltext: fondssuisse, Schweiz. Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062685

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062685.rss2



Kontakt:

fondssuisse, Daniel Arni, 031 351 70 88, info@fondssuisse.ch