Seit Wochen sitzt der frühere Audi-Manager Giovanni P. in Untersuchungshaft. Offenbar will er mit den Staatsanwälten zusammenarbeiten: In einem Dokument belastet er mehrere Vorstandsmitglieder schwer.

Der in Untersuchungshaft sitzende frühere Audi-Techniker Giovanni P. soll den Audi-Vorstand schwer belastet haben. In einem 28-seitigen Papier hat P. nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung", NDR und WDR eine Chronik des Abgasskandals aus seiner Sicht erstellt haben. In 44 Vorgängen, belegt mit Mails, Sitzungsprotokollen und Vorträgen, soll der Ingenieur beschreiben, wann der Audi-Vorstand über die illegalen Aktivitäten informiert wurde. Seine Anwälte sollen dem Bericht zufolge den Schriftsatz mit dem Titel "Dokumente über Kenntnisse der Vorgesetzten von Herrn P." an die Staatsanwaltschaft München II übergeben haben.

Wohl brisantester Inhalt der Chronik: Der gesamte Audi-Vorstand soll in mehreren Arbeitskreisen über die Adblue-Problematik informiert worden sein. Konkret genannt werden Termine am 1. April 2010 und am 11. Juni 2012. Bei der Gesprächsrunde ...

