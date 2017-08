Apple-Calls mit 132%-Chance bei Fortsetzung des Aufwärtstrends

Laut einer im UBS KeyInvest Daily Trader veröffentlichten Analyse befindet sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Apple befindet sich seit Anfang 2009 in einem langfristigen Aufwärtstrend, dessen untere Begrenzung zurzeit im Bereich von 100,00 USD verläuft. Dabei hatte die Aktie im ersten Halbjahr 2015 ein Hochplateau im Bereich von 133,00 USD ausgebildet. In der anschließenden Korrektur fiel der Kurs wieder unter die 100,00 USD-Marke. Erst im Juli 2016 startete dann die nächste Aufwärtsbewegung, die bis heute anhält. Seit November 2016 verläuft dieser Kursanstieg innerhalb eines steilen Aufwärtstrendkanals. Dabei erreichte die Aktie Anfang Mai ein Zwischenhoch bei 156,65 USD.

Von diesem Kursniveau fiel Apple im Juni bis in den Bereich von 142,00 USD zurück und bildete dort eine tragfähige Unterstützung aus. Anfang Juli begann ein erneuter kurzfristiger Aufwärtstrend, der allerdings Ende Juli mit einem kräftigen Rücksetzer von mehr als vier Prozent unterbrochen wurde. Anfang August übersprang die Aktie mit einem mächtigen Aufwärts-Gap das bis dahin gültige Jahreshoch. In der vergangenen Woche erreichte der Titel bei 162,50 USD einen neuen historischen Rekordkurs. Der Aufwärtstrend ist damit in allen Zeitebenen intakt."

Beflügelt der Aufwärtstrend den Kurs der Apple-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 165 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 158 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 158 USD, Bewertungstag 20.10.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD57KU3, wurde bei der Apple-Kursindikation von 157,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,173 USD mit 0,523 - 0,53 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Apple-Aktie in spätestens einem Monat auf 165 USD zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,977 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,977 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UX2U8S3, wurde beim Referenzkurs von 157,40 USD mit 0,43 - 0,44 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 165 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Apple-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,02 Euro (+132 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de