Frankfurt - Nach mehr oder weniger starken Schwankungen innerhalb der letzten Woche schlossen die Staatsanleihemärkte weitgehend unverändert, so die Experten von Union Investment.In den USA sei der Rentenmarkt von politischen Ereignissen wie den Nachwirkungen der Auseinandersetzung mit Nordkorea und dem zunehmend als chaotisch zu bezeichnenden Agieren der US-Regierung beeinflusst worden. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen habe, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um 10 Basispunkte, per Freitagmittag bei unverändert 2,2 Prozent gelegen. Die US-Zinsstrukturkurve habe sich im Wochenvergleich per Saldo nahezu unverändert gezeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...