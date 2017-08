Die Wochenbilanz des DAX in der vergangenen Woche fällt positiv aus. Er legte 1,3 Prozent zu. Am Freitag verabschiedete er sich jedoch mit Verlusten ins Wochenende. Rund 0,3 Prozent ging es abwärts für ihn. Die 12.200er-Marke sah er zum Handelsschluss also von unten. Mehr zur neuen Handelswoche erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.