Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag zunächst mehr oder weniger stabil. Der SMI schwankte in der ersten halben Handelsstunde um den Schluss vom Freitag, bleib dabei allerdings unter 8'900 Punkten. Während andere wichtige Handelsplätze in Europa Verluste verbuchen, bieten hierzulande besonders die schwergewichtigen Novartis etwas Unterstützung. Insgesamt sei die Stimmung an den Finanzmärkten angesichts Terrorismus und geopolitischen Spannungen nach wie vor getrübt, heisst es. Zudem laste nach wie vor das "gefühlte politische Chaos" im Weissen Haus mit US-Präsident Donald Trump, der immer wieder für Irritationen sorgt, auf dem Sentiment.

Ansonsten geht es zum Wochenstart zunächst jedoch eher ruhig zu. Das grösste Event der Woche dürfte das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole sein, das am Donnerstag beginnt. Unter anderem werden Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Chef Mario Draghi sprechen. Allzu viel sollte man jedoch nicht erwarten, so ein Analyst. Was die US-Notenbank betrifft, gebe es nach den zahlreichen Aussagen und dem jüngsten Sitzungsprotokoll kaum mehr Raum für Überraschungen. Gleichzeitig sei es unwahrscheinlich, dass Draghi Aussagen zum Anleihekauf-Programm machen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,01% höher bei 8'875,47 Punkten

