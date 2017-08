Von Miriam Gottfried

NEW YORK (Dow Jones)--Die Maxime ist eine der vielleicht elementarsten des Einzelhandels, aber nach den Zahlen für das zweite Quartals ist es nun auch dem letzten Investor glasklar: Niedrige Preise sind entscheidend. Die einzigen Gewinner in einer ansonsten trostlosen Einzelhandelslandschaft waren diejenigen mit den niedrigsten Preisen.

Die Unternehmen, die im zweiten Quartal ihre Umsätze gesteigert haben, darunter Wal-Mart, Target und natürlich Amazon, haben eines gemeinsam: Niedrige Preise. Selbst der Modehändler Gap erhielt einen kräftigen Schub von seiner günstigen Marke Old Navy, deren Einnahmen auf vergleichbarer Fläche um 5 Prozent stiegen. Für Marken, die bislang deutliche Aufschläge erzielen konnten, und für traditionelle Händler ist das jedoch ein düsterer Trend. Vor allem weil allesamt in den elektronischen Handel investieren müssen, um am Ball zu bleiben.

Manager von Wal-Mart und Target sprechen davon, dass Kunden auf "Investitionen in Preise" reagieren, oder in anderen Worten: Beide Konzerne sind bereit, auf Kosten der Gewinne den Umsatz zu steigern. TJX und Ross haben derweil ein Geschäftsmodell, das ihnen erlaubt, ihre Artikel mit Rabatt zu verkaufen und dank ihrer niedrigen operativen Kosten trotzdem gesunde Margen zu behalten. Ross wies einen Anstieg der operativen Marge auf 14,9 Prozent aus, von 14,4 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Bei Gap bezeichnete CEO Art Peck Old Navy als "die am schnellsten wachsende Kleidermarke in den USA bei den großen Einzelhändlern". Wesentlich für den Erfolg seien "bescheidene Innovationen" gewesen, etwa die Verbesserung der Produktqualität zu erschwinglicheren Preisen.

Der Erfolg der Niedrigpreis-Strategie verheißt nichts Gutes für andere Händler, vor allem jene, die traditionell die gleichen oder ähnliche Produkte verkaufen wie die Discounter - nur für mehr Geld.

Bei den Handelskonzernen, deren Umsätze gesunken sind - unter anderem Macy's, Kohl's und J.C. Penney - zeigt das vergangene Quartal, dass sie um eine Änderung ihres Geschäftsmodells wohl nicht herumkommen. Alles andere würde zu kurz greifen.

Das zeigt sich nirgendwo klarer als bei Sportartikeln, wo die Aktien von Dick's Sporting Goods und Foot Locker abgestraft wurden. Dick's wies niedrigpreisigeren Wettbewerbern den schwarzen Peter zu, während Foot Locker das Fehlen neuer Modelle für den 6-prozentigen Rückgang bei den Einnahmen auf vergleichbarer Fläche verantwortlich machte. Die Investoren, die bei Foot Locker für einen Kursrutsch um mehr als 25 Prozent sorgten, scheinen aber eher besorgt um einen im Juni geschlossenen Deal zischen Nike und Amazon, wonach Niki künftig einige Artikel über Amazon vertreibt.

Für die Einzelhändler scheint der einzige Weg zu Umsatzwachstum über niedrigere Preise zu führen. Damit müssen sie eine schmerzliche Wahl zwischen Wachstum und Gewinnen treffen und einige Händler werden gezwungen sein, ihre Kostenstruktur effizienter zu machen, während sie gleichzeitig ihren elektronischen Handel aufbauen müssen. Die einzigen Handelsaktien, die man in diesen Tagen kaufen sollte, sind jene, die mehr verdienen können, während sie von ihren Kunden gleichzeitig weniger verlangen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 03:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.