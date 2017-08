Zürich - Die Börsen begannen das Thema Nordkorea bereits wieder zu verdauen, nachdem es zu keiner weiteren Eskalation kam. Dies bewirkte anfangs Woche eine klare Erholung. Am Donnerstag kamen die Indices in den USA hingegen ohne klaren Grund wieder unter Abgabedruck. Ein Tagesverlust von 1.5% im S&P500 hatte man seit Monaten nicht mehr gesehen. Erwähnt wurde der zunehmende Zweifel an Trumps wirtschaftlichem und auch politischem Erfolg, weil sich immer mehr Supporter von ihm abwenden. Der S&P500 brach den Reboundsversuch ab und verlor über die Woche 0.7%. Der DAX machte diesmal mit einem Plus von 1.3% eine bessere Figur, wogegen der SMI leicht unter der Vorwoche schloss, da der CHF wieder erstarkte.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen verharrten in den USA bei 2.20%. Das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung brachte keine Impulse. Auch in Deutschland blieb die Rendite im Bund bei 0.41%. In der Schweiz konnte ein leichter Zinsanstieg von -0.18 auf -0.12% beobachtet werden.

Nach dem starken Anstieg vom April bis anfangs August konsolidiert der EUR/USD und notierte bei 1.1760. Der USD scheint gemäss dem handelsgewichteten Dollar-Index Boden gefunden zu haben. Dagegen ist die Schwäche des CHF abgeklungen. USD/CHF kam nach einem kurzen Aufbäumen auf 97.50 Rappen wieder auf 96.50 Rappen zurück. Fällt der Support bei 95.90 Rappen, winkt ein weiteres Absinken. Der EUR/CHF hat überschossen und den Save Haven Status zurückgewonnen. Vom Wochenhöchst am Dienstag bei 1.1475 bis zum Tiefst am Freitag bei 1.1260 betrug die Korrektur fast 2%. Danach erfolgte ein markanter Rebound mit Schluss am Freitag bei 1.1346. Ein wichtiger Support liegt bei 1.1250, ansonsten dürfte 1.12 anvisiert ...

