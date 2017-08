Essen - Immerhin haben die US-Konsumenten ihren Glauben an gute Zeiten nicht verloren: Der vorläufige Wert des Stimmungsindikators der Uni Michigan stieg am Freitag überraschenderweise an, so die Analysten der National-Bank AG.Die US-Amerikaner hätten sich also bislang nicht von dem Regierungschaos in Washington anstecken lassen. Dennoch würden die Zweifel immer größer, ob die US-Administration in der Lage sein werde, irgendetwas von der Wahlagenda von Donald Trump umzusetzen.

