Bonn - Nur wenig Bewegung gab es am vergangenen Freitag am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research. Die 10-jährige Bundrendite habe nach den Terroranschlägen in Spanien am Donnerstag weiter um 2 Basispunkte auf 0,41% nachgegeben. Hingegen sei die Rendite 2-jähriger Papiere um einen Basispunkt auf -0,70% gestiegen, während 5-jährige Bundesanleihen unverändert zum Vortag mit -0,26% rentiert hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...